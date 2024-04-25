Максимально унылое дерби: кто из игроков «Спартака» провалил матч против ЦСКА

Оценки всем футболистам Владимира Слишковича

Впервые с 2003 года ЦСКА и «Спартак» сыграли по нулям. Удивил не столько итоговый счёт, сколько содержание игры, максимально подходящее итоговому счёту. Что это было? Слишкович решил опять сыграть от соперника, а ЦСКА решил сыграть от «красно-белых»? Пока нельзя назвать «Спартак» инициативной командой, хотя в концовке и поддавили немного. Выводов по матчу можно сделать минимум, разве что Слишкович признал неудачным свой эксперимент с Игнатовым и вернулся к схеме с двумя форвардами.

Но опять же игра в глубине осталась главным козырем Соболева и Угальде. А кто же без Промеса будет решать впереди? Опять никого, опять минимум лично созданных опасных атак. Давайте пройдёмся по персоналиям «красно-белых».

Статистика матча: владение мячом – 47:53, удары по воротам – 7:5, в створ – 2:3, угловые – 5:4. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Владимира Слишковича.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 6,5. За ноль на табло голкипер не может получить плохую оценку, но и работы у Максименко почти не было. Самый лучший шанс ЦСКА Обляков запорол самолично, а дальний удар Гайча можно назвать опасным лишь с натяжкой. Два не самых сложных сейва в активе Александра.

НИКИТА ЧЕРНОВ – 7,5. А вот оборону «красно-белых» можно похвалить чуть смелее. Трио Дуарте – Бабич – Чернов вот уже второй матч чувствует себя уверенно и оставляет минимум свободных. Интересно, что самым надёжным опять смотрелось центральное звено – Никита. Чернов выиграл почти всю борьбу (четыре эпизода из пяти) совершил два отбора, два перехвата и трижды сыграл на вынос.

АЛЕКСИС ДУАРТЕ – 6,5. Дуарте тоже был надёжен, но виделся «армейцам» слабым звеном в тройке. Тут и опасный удар Гайича на излёте матча из зоны Алексиса пришёл, и жёлтая карточка парагвайцу прилетела за отмашку против всё того же Милана.

СРДЖАН БАБИЧ – 7,0. А Срджан наоборот был замечен в атаке. Штрафной удар неплохо пробил в концовке, на стандартах по традиции нагнетал. В обороне же был похуже Чернова – отборов и перехватов вдвое меньше, но с Обляковым в принципе справился.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 4,5. И переходим к человеку, который как раз с Обляковым не справился. Ужасающая передача Хлусевича едва не стоила «Спартаку» дерби. Именно Даниил создал лучший момент ЦСКА в этом скучнейшем дерби.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 5,0. Денисов ничем столь же плохим не отметился, но фланги всё-таки за «Спартаком» не остались. Милан Гайич был активнее и опаснее Даниила как в атаке, так и в обороне. От Денисова ни одной острой передачи не прилетело, а обе попытки пойти в дриблинг завершились неудачей.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 5,5. Центр поля – самый вязкий участок. Очень сложно оценить действие центральных полузащитников, создавших такую плотность. Обострений от Пруцева не было вовсе (как обычно), но хотя в опорной зоне он работал неплохо – два отбора, три выигранных единоборства. Главное, Данил успевал к эпизодам в своей зоне.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 5,5. Примерно похожий КПД выдал Мартинс. Он чаще обострял, однажды разогнав хорошую атаку, отлично подключался вторым темпом, но зато не давал плотности в опорной зоне. И очень часто получал по ногам, по голове, опрометчиво шёл в единоборства.

ХЕСУС МЕДИНА – 4,0. Посмотрели мы бенефис Хесуса в прошлом туре, а теперь наблюдаем картину более привычную. Радиоуправляемые подачи куда-то испарились – за четыре попытки Хесус не смог выполнить точного кросса. Добавьте сюда 16 потерь и полное отсутствие обостряющих действий, продвигающих передач.

МАНФРЕД УГАЛЬДЕ – 4,5. Манфред Угальде продолжает работу по собиранию фолов. Три штрафных удара заработал костариканец, но больше от его «опусканий» толку не было. Сегодня ещё и мячи не получалось цеплять – только четыре раз за 11 эпизодов, да и развитие атакам всё равно не придаётся.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 6,0. Куда больше давления на оборону ЦСКА оказал Соболев. Свежесть Зиньковского вкупе с настырностью Александра привели к подобию финального штурма от «Спартака». Две острые скидки (одну как раз Антону) сделал Соболев, и дважды мог сам забивать, но в первом случае попал под подкат Зделара, а во втором – под уверенную игру Акинфеева.

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НАИЛЬ УМЯРОВ – б/о.

ТОМАШ ТАВАРЕШ – б/о.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – б/о.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – б/о.