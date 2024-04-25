Пруцев: «Моментов особых не было, не знаю, с чем это связано»

Лучший футболист встречи ЦСКА - «Спартак» Данил Пруцев для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Тот случай, когда сложно определять лучшего игрока матча, никто не выделялся, моментов было чрезвычайно мало, серьезное напряжение. Дерби сегодня в плане эмоций получилось? В плане голов, наверное, нет. Так ли это?

- Согласен с вами полностью, считаю, игра была равная. Моментами ЦСКА контролировал игру, моментами мы, моментов особо много не было, но пару было. Забей мы, было бы хорошо.

- В первом тайме было ощущение, что команда играет вообще без ворот просто на удержание мяча, что в центре поля играет между собой. Почему тяжело давались эти подходы? Давление и антураж матча, главное дерби страны, что на вас влияло?

- Честно, не знаю. Мы пытались контролировать игру, держать мяч. Моментов особых не было. Не знаю, с чем это связано. Пару моментов было, я бил, еще кто-то вроде, но особо моментов не было.

- У «Спартака» в первом тайме был один момент, когда вы наносили удар на исполнение. Чего не хватило в той ситуации, чтобы попасть в створ?

- Точности, как-то под мяч ударил, и выше полетело. Попади в створ, не знаю, возможно, гол был бы.

- Когда момент был у Ивана Облякова во втором тайме, сердечко екнуло?

- Да, опасный момент. Но ничего страшного, самое главное - не забил. Испугался, но хорошо, что обошлось.

- В самой концовке был опасный штрафной удар. Можно было его чуть лучше исполнить, чем это сделал Бабич. Показалось, что вы очень горели желанием подойти к мячу?

- Нет. У нас есть специалисты, которые тренируют. Зиньковский, Бабич туда входят, так что просто не повезло, в следующий раз забьет, всё хорошо.

- В дерби последний раз больше 20 лет назад голы не забивались. Что можно сказать по этому поводу?

- Не знаю, с чем это связано, будем стараться. Следующее дерби, надеюсь, будет с обилием голов с нашей стороны.