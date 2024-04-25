Губерниев о матче ЦСКА – «Спартак»: «Скука и фигня»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев не впечатлён матчем между ЦСКА и «Спартаком» в двадцать первом туре Российской премьер-лиги. Как известно, главное дерби Москвы завершилось со счётом 0:0.

«Как лучший в мире спортивный комментатор и единственный футбольный обозреватель всея Руси ничего не буду писать про матч ЦСКА – «Спартак»….Ибо скука и фигня», - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, что матч между ЦСКА и «Спартаком» завершился с результатом 0:0 впервые в осени 2003 года.

Матчи следующего, двадцать шестого тура чемпионата России пройдут 28 и 29 апреля.