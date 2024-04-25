Ещенко: «Главное, что «Спартак» не проиграл, очко есть очко»

Андрей Ещенко, ранее выступавший за «Спартак», дал комментарий о матче, в котором «красно-белые» на выезде поделили очки с ЦСКА.

Встреча 21-го тура РПЛ прошла в четверг на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась нулевой ничьей.

- По игре видно, что «Спартак» больше наиграл на положительный результат. При любом раскладе главное, что не проиграли, очко есть очко, - цитирует Андрея Ещенко «Спорт-Экспресс».

«Спартак» имеет в своей копилке 39 баллов и занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. Свой следующий матч команда Владимира Слишковича проведёт 28 апреля, соперником «красно-белых» станет «Локомотив».