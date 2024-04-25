Лукин: «Не совсем получалось то, что наигрывали, но всё впереди»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Ты сегодня вышел в старте впервые в чемпионате с декабря прошлого года. Когда узнал, что будешь играть?

- Узнал в начале недели, готовился. Обидно, что не выиграли, но игра, думаю, равная. Поэтому будем работать. Не совсем получалось то, что наигрывали, но всё впереди.

- Почему такая получилась бессобытийная игра, тактическая и закрытая?

- Потому что это дерби на три результата. Никто не хочет проигрывать. Важно было сыграть на ноль, мы сыграли. Обидно, что не забили. Ничего страшного.

- Самый обсуждаемый момент - рука Чалова. Как это смотрелось твоими глазами на поле?

- Ничего не видел.

- Какие разговоры происходили, пока ждали решение?

- Ничего не обсуждали, думали об игре. Не поставили, значит не было.

- Кто сегодня был лучше по ощущениям, по-футбольному?

- ЦСКА.

- У Казарцева не было топ-матчей в этой части чемпионата. Ощущалось, что у судьи не хватает авторитета? Очень уж, кажется, вы на него давили.

- Мне кажется, не нам судить, есть люди, которые оценивают судейство. Наша задача - играть и оценивать свои действия. А судей должен оценивать судейский комитет.