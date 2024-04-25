Прервана беспроигрышная серия «Сочи» в РПЛ

В четверг вечером «Ахмат» на своём поле обыграл «Сочи» со счётом 1:0. Автором единственного гола стал Лечи Садулаев – игроку грозненской команды удался роскошный удар из-за пределов штрафной площади.

Таким образом, была прервана серия «Сочи» без поражений в Премьер-лига. Она в итоге составила семь матчей (одна победа и шесть ничьих).

В прошлый раз «Сочи» проигрывал матч чемпионата России 2 декабря – «Крыльям Советов».

«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч чемпионата команда Роберта Морено проведёт в понедельник, 29 апреля, - против «Факела».