Пруцев признан лучшим игроком матча ЦСКА – «Спартак»

Лучшим игроком встречи 21-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком» признан полузащитник «красно-белых» Данил Пруцев.

Матч прошёл 25 апреля на стадионе «ВЭБ Арена», команды не смогли поразить ворота друг друга. Пруцев начал игру с первых минут и отыграл 94 минуты.

В активе команды Владимира Слишковича 39 баллов, «Спартак» занимает шестое место в таблице чемпионата России. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 28 апреля, соперником «Спартака» станет «Локомотив».

В текущем сезоне 24-летний Пруцев провёл в РПЛ 17 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.