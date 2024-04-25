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Никита Чернов: «Я думаю, что нельзя такими пенальти, как на Чалове, убивать игру»

25 Апреля 2024 • 22:42 Комментировать
ЦСКА Москва
0:0
Спартак Москва
окончен

Защитник «Спартака» Никита Чернов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- Почему без голов сегодня?

- Я не знаю, было больше борьбы. В таких играх главное не проиграть борьбу и не ошибаться. Мы вот один раз грубо ошиблись, но благо, нас простили, поэтому в целом я думаю, игра такая ничейная была.

- Чей план сегодня лучше работал? Как это изнутри смотрелось?

- Не знаю, мы тоже пытались владеть мячом, иногда отдавали инициативу. Я думаю, что такая равная игра была. Может быть, не так много футбола, но много борьбы. Думаю, на это было приятно смотреть.

- Ты был рядом, когда Чалов сыграл или не сыграл рукой. Мы так и не смогли разобраться. Как это смотрелось твоими глазами?

- По мне, мяч в руку попал точно, я видел это. Не знаю, в каком она положении была, но он говорит, что ему ничего не попало, там от ноги отлетело, или я не понял. Он сам не понял ничего, но мяч в руку попал, а там уже пускай судьи разбираются.

- А что было в паузу, какие шли разговоры на поле, когда бригада смотрела?

- Я думал, что будет пенальти, ребята тоже думали, что будет пенальти. Я думаю, что нельзя такими пенальти убивать игру.

- Очень круто сработала ваша новая схема в Ростове, крупная победа. Что сегодня в этой же схеме не хватило для той же эффективности?

- Не знаю, в целом с «Ростовом» пропустили один, а сегодня ноль пропустили. Поэтому я думаю, что оборона выполнила свою задачу. Впереди только один удар сделали и то в руки Акинфееву. Если такому вратарю бить один раз, навряд ли что получится у нас.

- Удивительная статистика у Слишковича. Когда он подменял Абаскаля или был главным на кромке, вы вообще не пропускаете, только один мяч от «Ростова». Как это объяснить?

- Не знаю. Слаженно играли, я думаю, в обороне. Ребята выполняют всю установку, добегают, молодцы. По мере возможности играют, это дает результаты.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Никита Чернов

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22:50 · Россия. Премьер-лига
Ещенко: «Главное, что «Спартак» не проиграл, очко есть очко»
22:48 · Россия. Премьер-лига
Лукин: «Не совсем получалось то, что наигрывали, но всё впереди»
22:47 · Россия. Премьер-лига
Прервана беспроигрышная серия «Сочи» в РПЛ
22:45 · Россия. Премьер-лига
Пруцев признан лучшим игроком матча ЦСКА – «Спартак»
22:42 · Россия. Премьер-лига
Никита Чернов: «Я думаю, что нельзя такими пенальти, как на Чалове, убивать игру»
22:40 · Россия. Премьер-лига
Бывший судья РПЛ: «Чистейшая красная карточка Мойзесу» 4
22:35 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА и «Спартак» сыграли 0:0 впервые с 2003 года 1
22:11 · Россия. Премьер-лига
Футболист «Зенита» Нино стал отцом во второй раз
22:05 · Россия. Премьер-лига
Калошин оценил решение Казарцева не ставить пенальти за контакт мяча с рукой Чалова
21:48 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Футбол - такая штука, бывают такие полосы, надо их преодолеть»
21:48 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Казарцев в дерби ЦСКА – «Спартак» мог показать карточку не тому игроку
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