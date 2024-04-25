Бывший судья РПЛ: «Чистейшая красная карточка Мойзесу»

Игорь Федотов, экс-арбитр РПЛ, дал свою оценку эпизоду, в котором защитник ЦСКА Мойзес грубо нарушил правила на форварде «Спартака» Манфреде Угальде.

Напомним, дерби прошло в четверг на «ВЭБ Арене» и завершилось нулевой ничьей. В концовке встречи Мойзес наступил шипами на икроножную мышку Угальде, арбитр назначил штрафной и показал игроку ЦСКА жёлтую карточку. ВАР не вмешивался в этот эпизод.

- Чистейшая красная карточка Мойзесу. Казарцев должен был удалять его сам, тут было всё: попадание открытыми шипами в незащищённую часть ноги, плюс он вес тела туда перенёс, - цитирует Федотова «Чемпионат».

«Спартак» с 39 очками находится на шестом месте в таблице чемпионата, в активе «армейцев» 38 очков и седьмая строчка в РПЛ.