Чудо-гол Садулаева принёс «Ахмату» вторую победу подряд, а «Сочи» проиграл впервые после рестарта РПЛ

«Ахмат» и «Сочи» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 21-го тура РПЛ состоялся 25 апреля на стадионе «Ахмат Арена».

В прошлый уик-энд «Ахмат» одержал первую победу при Магомеде Адиеве, в матче с двумя удалениями переборов ЦСКА. «Сочи» весной выглядит прекрасно, вообще не проигрывает, правда, и почти не выигрывает – всего одни победа. Поэтому с последнего места уйти не может. Вот и получилось, что в Грозном сошлись главные аутсайдеры РПЛ, «Ахмата» и «Сочи» занимали оба места в зоне прямого вылета.

Хозяева, видимо, серьёзнее взбодрились после успеха в последнем туре. «Ахмат» постепенно захватил мяч, инициативу, территорию. Стали грозненцы поддавливать «Сочи», который будто не мог привыкнуть к сопернику. Гости выглядели каким-то уставшими. Первый неплохой момент создал Ковачев, придумавший разрезающую передачу по правому полуфлангу. Богосавац выскочил из-за спины опекунов, добежал до угла вратарской площади и сильно пробил низом. Заболотный дёргаться не стал – ногами отвёл угрозу.

«Сочи» ответил стандартом. Прошло пять минут, гости заработали свой второй угловой и быстро его разыграли. Прошёл прострел в центр штрафной площади от Бурмистрова, Юкич раньше всех дотянулся до мяча, выиграв борьбу, но переиграть Шелию не сумел. Георги сложился и остановил мяч на «ленточке».

Гол в первом тайме всё-таки случился. И получился он шикарным. Лечи Садулаев метрах в 30 от ворот принял мяч от Ловата, примерился форвард и сумасшедшим по силе ударом пальнул в «девятку». Заболотный решил вместе со зрителями насладиться такой красотой – 1:0.

Морено такой счёт не устраивал и после перерыва случилась первая замена – Мигел вышел вместо Сутормина. Но моменты продолжали возникать именно у «Ахмата», и схему были прежние. Опять классное открывание Богосаваца справа, разрезающая передача Тодоровича и плотный удар Мирослава в завершении. На сей раз защитник метил в дальний угол, но просто не попал.

В концовке «Ахмат» тоже владел преимуществом, придумал неплохие моменты с участием Бериши и того же Тодоровича. Оба раза удары наносились с острого угла, оба раза Заболотный парировал без особых проблем. И мог наказать за такую расточительность Чистяков. Пришёл Дмитрий на стандарт, выиграл верх у Шатары, пробил метров с семи, но в створ ворот не попал.

Вот и всё, впервые после рестарта РПЛ проиграл «Сочи», прервав удачную серию Морено. «Ахмат» же одерживает вторую победу подряд и выбирается из зоны вылета.