ЦСКА и «Спартак» сыграли 0:0 впервые с 2003 года

Московское дерби между ЦСКА и «Спартаком» в рамках двадцать первого тура Премьер-лиги получилось не настолько событийным, как можно было ожидать. За 90 с лишним игровых минут команды не смогли забить, да и моментов было очень мало. В итоге – ничья 0:0.

Стоит сказать, что ЦСКА и «Спартак» завершили очную битву со счётом 0:0 впервые с 20 октября 2003 года. С тех пор в течение двадцати с лишним лет в главном дерби Москвы были голы. И вот теперь эта серия прервалась.

На текущий момент «Спартак» занимает в турнирной таблице Российской премьер-лиги шестое место (39 очков), а ЦСКА – седьмое (38 очков).