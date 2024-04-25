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Минимум моментов и закономерные нули: ЦСКА и «Спартак» неприятно удивили в дерби

25 Апреля 2024 • 22:31 Комментировать (2)
ЦСКА Москва
0:0
Спартак Москва
окончен

«Спартак» и ЦСКА сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 21-го тура РПЛ состоялся 25 апреля на стадионе «ВЭБ Арена».

Протокол игры  
ЦСКА Москва0:0Спартак Москва
Акинфеев ИгорьЗделар СашаКеллвен ДугласМойзес Роберто  89'Лукин МатвейАгапов ИльяГайич Милан IIIОбляков Иван 84' (Давила Виктор ( 84') Мендес ВикторЗаболотный Антон 77' (Мусаев Тамерлан ( 77') Чалов Фёдор
Запасные: Рядно МихаилРиванди АмирхоссейнАйссауи Сид АхмедБаровский НиколайКисляк МатвейГлебов КириллНабабкин КириллТороп Владислав
Александр МаксименкоХлусевич ДаниилДенисов Даниил 69' (Тавареш Томаш ( 69') Бабич СрджанЧернов НикитаДуарте Алексис  45'Пруцев Данил 90' (Литвинов Руслан ( 90') Мартинс Кристофер 69' (Умяров Наиль ( 69') Медина Хесус 78' (Зиньковский Антон ( 78') Соболев Александр СергеевичУгальде Манфред
Запасные: Рощин АнтонМаслов ПавелСелихов АлександрКлассен ЛеонБонгонда ТеоЗобнин РоманРябчук ОлегИгнатов Михаил
25 апреля. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).

 

Московское дерби обещало быть огненным. «Спартак» в прошлом туре устроил взбучку «Ростову», в гостях отгрузив команде Карпина пять мячей. Естественно, к матчу с ЦСКА «красно-белые» подходили в приподнятом настроении. Ещё больше шансов на продолжение ударной серии им добавляла кадровая ситуация. Из-за дисквалификации ЦСКА лишился сразу трёх лидеров: Виллиана, Дивеева и Файзуллаева. Пострадали и оборона, и креатив.

А «Спартак» к дерби подходил без потерь, если к таковым до сих пор не относить Квинси Промеса. Пелагея исполнила красивую песню перед стартом дерби, и это стало единственным красивым действием в первом тайме. Максимально закрытый футбол устроили ЦСКА и «Спартак», заведомо испугавшись друг друга. Были стыки в пределах штрафной площади, Угальде падал, Чалов играл бедро (а кому-то показалось, что рукой), но пенальти никому не прилетел.

А без помощи со стороны судейского корпуса московские команды вообще ничего не создавали. За первый тайм полный ноль – моментов и ударов в створ ворот. Не говорим уже о толковых атаках, даже эмоций как таковых не было в московском дерби. Вторая половина встречи ещё добавила вязкости. Увеличилось количество стыков – Зделар и Мартинс сошлись, потом Чалов схлестнулся с Кристофером. И оба раза участники эпизода долго лежали на газоне.

А первый голевой момент для ЦСКА создал Хлусевич. Даниил поймал перевод Денисова и отдал слабый пас назад. Иван Обляков выскочил из-за спины, оказался на ударной позиции, но банально не попал в дальнюю «девятку» ворот Максименко. Оправдался Хлусевич довольно быстро, сделав обостряющий прострел на Соболева. Вот только пробить Александру не дали, Зделар своевременного подкатился.

А первый удар «Спартака» в створ ворот только на 80-й минуте организовал свежий Зиньковский. Соболев развернул оппонента, ушёл в край и опасно прострелил, Антон в касание переправлял под дальнюю штангу, но Акинфеев уверенно накрыл в прыжке. ЦСКА и вовсе оставался без ударов в створ ворот. Чтобы этого не допустить Бабич и Гайич обменялись плотными дальними ударами в самой концовке. Вратарей потревожили, но эти сейвы нельзя назвать прям сложными.

Можно ли было ожидать другого результата? Вряд ли. Закономерные нули в московском дерби, которое было совсем не огненным.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (2) Все комментарии
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redwhite1959
25 Апреля 2024 в 22:39
Про такие игры говорят - игра была равна и т.д. Складывалось ощущение, что играют две команды из нижней восьмёрки - столько было технического брака!(( Судья должен был ко второму тайму не 6 а все 15 минут добавлять - столько было задержек из-за оказания помощи игрокам. Зрители сегодня не столько футбол увидели, сколько кривляния игроков, лежащих и катающихся по полю после стыков. После ударов головой об голову приходила мысль - пусть шлемы хоккейные одевают что ли - всё равно головой играть не умеют, а так себя от травм обезопасят. В общем за такое дерби обеим командам - по КОЛУ!((
ингерман
25 Апреля 2024 в 22:38
ай игра была роуна.. играле два гауна.. А-ха-ха-ха! )))
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«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Решение принято: Хави останется в «Барселоне» Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ Хави после поражения от «Реала»: Виноваты судьи «Барселона» грозится потребовать переигровки матча с «Реалом» «Манчестер Юнайтед» упустил победу со счёта 3:0, но переборол «Ковентри» в серии пенальти и вышел в финал Кубка Англии У «Интера» скудетто и вторая звезда: Команда Индзаги одолела «Милан» в дерби с тремя удалениями и взяла титул
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Сегодня, 25 Апреля
23:04 · Россия. Премьер-лига
Садулаев: «Мы знали, сочинцы в пас играют, поэтому мы играли от обороны»
23:03 · Россия. Премьер-лига
Слишкович считает, что «Спартак» в дерби был близок к победе
22:59 · Россия. Премьер-лига
Пруцев: «Моментов особых не было, не знаю, с чем это связано»
22:54 · Россия. Премьер-лига
Губерниев о матче ЦСКА – «Спартак»: «Скука и фигня»
22:50 · Россия. Премьер-лига
Ещенко: «Главное, что «Спартак» не проиграл, очко есть очко»
22:48 · Россия. Премьер-лига
Лукин: «Не совсем получалось то, что наигрывали, но всё впереди»
22:47 · Россия. Премьер-лига
Прервана беспроигрышная серия «Сочи» в РПЛ
22:45 · Россия. Премьер-лига
Пруцев признан лучшим игроком матча ЦСКА – «Спартак»
22:42 · Россия. Премьер-лига
Никита Чернов: «Я думаю, что нельзя такими пенальти, как на Чалове, убивать игру»
22:40 · Россия. Премьер-лига
Бывший судья РПЛ: «Чистейшая красная карточка Мойзесу» 4
22:35 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА и «Спартак» сыграли 0:0 впервые с 2003 года 1
22:11 · Россия. Премьер-лига
Футболист «Зенита» Нино стал отцом во второй раз
22:05 · Россия. Премьер-лига
Калошин оценил решение Казарцева не ставить пенальти за контакт мяча с рукой Чалова
21:48 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Футбол - такая штука, бывают такие полосы, надо их преодолеть»
21:48 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Казарцев в дерби ЦСКА – «Спартак» мог показать карточку не тому игроку
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