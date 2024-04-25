Минимум моментов и закономерные нули: ЦСКА и «Спартак» неприятно удивили в дерби

«Спартак» и ЦСКА сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 21-го тура РПЛ состоялся 25 апреля на стадионе «ВЭБ Арена».

Московское дерби обещало быть огненным. «Спартак» в прошлом туре устроил взбучку «Ростову», в гостях отгрузив команде Карпина пять мячей. Естественно, к матчу с ЦСКА «красно-белые» подходили в приподнятом настроении. Ещё больше шансов на продолжение ударной серии им добавляла кадровая ситуация. Из-за дисквалификации ЦСКА лишился сразу трёх лидеров: Виллиана, Дивеева и Файзуллаева. Пострадали и оборона, и креатив.

А «Спартак» к дерби подходил без потерь, если к таковым до сих пор не относить Квинси Промеса. Пелагея исполнила красивую песню перед стартом дерби, и это стало единственным красивым действием в первом тайме. Максимально закрытый футбол устроили ЦСКА и «Спартак», заведомо испугавшись друг друга. Были стыки в пределах штрафной площади, Угальде падал, Чалов играл бедро (а кому-то показалось, что рукой), но пенальти никому не прилетел.

А без помощи со стороны судейского корпуса московские команды вообще ничего не создавали. За первый тайм полный ноль – моментов и ударов в створ ворот. Не говорим уже о толковых атаках, даже эмоций как таковых не было в московском дерби. Вторая половина встречи ещё добавила вязкости. Увеличилось количество стыков – Зделар и Мартинс сошлись, потом Чалов схлестнулся с Кристофером. И оба раза участники эпизода долго лежали на газоне.

А первый голевой момент для ЦСКА создал Хлусевич. Даниил поймал перевод Денисова и отдал слабый пас назад. Иван Обляков выскочил из-за спины, оказался на ударной позиции, но банально не попал в дальнюю «девятку» ворот Максименко. Оправдался Хлусевич довольно быстро, сделав обостряющий прострел на Соболева. Вот только пробить Александру не дали, Зделар своевременного подкатился.

А первый удар «Спартака» в створ ворот только на 80-й минуте организовал свежий Зиньковский. Соболев развернул оппонента, ушёл в край и опасно прострелил, Антон в касание переправлял под дальнюю штангу, но Акинфеев уверенно накрыл в прыжке. ЦСКА и вовсе оставался без ударов в створ ворот. Чтобы этого не допустить Бабич и Гайич обменялись плотными дальними ударами в самой концовке. Вратарей потревожили, но эти сейвы нельзя назвать прям сложными.

Можно ли было ожидать другого результата? Вряд ли. Закономерные нули в московском дерби, которое было совсем не огненным.