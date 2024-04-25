Футболист «Зенита» Нино стал отцом во второй раз

Футболист «Зенита» Нино стал отцом во втором раз.

Как сообщается в социальных сетях петербургского клуба, в семье защитника и его жены Лариссы родился мальчик, которого назвали Антонио. У пары также есть дочь, которую зовут София.

«Зенит» поздравил своего легионера и пожелал родителям и ребёнку отличного самочувствия и хорошего настроения.

Нино в текущем сезоне провёл 10 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями. 27-летний защитник выступает за петербургский клуб с зимы этого года, ранее он принадлежал бразильскому клубу «Флуминенсе».