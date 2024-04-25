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Футболист «Зенита» Нино стал отцом во второй раз

25 Апреля 2024 • 22:11 Комментировать

Футболист «Зенита» Нино стал отцом во втором раз.

Как сообщается в социальных сетях петербургского клуба, в семье защитника и его жены Лариссы родился мальчик, которого назвали Антонио. У пары также есть дочь, которую зовут София.

«Зенит» поздравил своего легионера и пожелал родителям и ребёнку отличного самочувствия и хорошего настроения.

Нино в текущем сезоне провёл 10 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями. 27-летний защитник выступает за петербургский клуб с зимы этого года, ранее он принадлежал бразильскому клубу «Флуминенсе».


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Зенит Нино
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