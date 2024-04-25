Калошин оценил решение Казарцева не ставить пенальти за контакт мяча с рукой Чалова

Экс-руководитель VAR в России Леонид Калошин оценил эпизод в первом тайме матча 21-го тура первенства России ЦСКА — «Спартак».

Напомним, что рефери встречи Василий Казарцев не назначил пенальти за игру рукой нападающего «армейцев» Фёдора Чалова.

«По моменту с возможным пенальти есть хорошие повторы, на которых многое видно. Чалов играет в мяч бедром, а дальше, возможно, мяч контактирует с рукой. Ключевое слово здесь — «возможно». Такой эпизод не считается нарушением правил», — цитирует специалиста издание Sport24.

Добавим, что на данный момент счёт в матче пока не открыт, идёт второй тайм.

ЦСКА находится на шестой позиции турнирной таблицы чемпионата страны. Команда заработала 37 баллов. Что касается «Спартака», то клуб располагается на пятой строчке, имея в своём активе 38 очков.