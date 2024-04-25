Ташуев: «Футбол - такая штука, бывают такие полосы, надо их преодолеть»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Крыльями Советов».

- Что изменилось в игре «Факела»? Потому что по началу весенней части были положительные результаты и победа над «Спартаком». Потом после паузы в три недели как отрезало и только один забитый мяч в ворота ЦСКА.

- Можно сейчас говорить о том, почему после перерыва на выборы и сборные, это долгий анализ, нужна целая огромная речь. Сейчас говорить о ней нет смысла. Мы знаем наши внутренние моментики определенные, но надо забывать и сегодня дело делать. Что изменилось? Ничего не изменилось, футбол - такая штука, бывают такие полосы, надо их преодолеть.

- С чем связана замена Акбашева в перерыве? Потому что нечасто бывает, что футболиста меняют через 45 минут.

- Это нормальная практика. У него была желтая карточка. Зная Рому и его уровень единоборств, он мог ошибиться. Там нужно было атаку усилить, нам не хватало скорости в атаке, давления и так далее.

- Расскажите про тактическое построение на левом фланге. Показалось, что с левого фланга действовал Альшин, потом туда вышел Магаль и смещался Аппаев. Это было преднамеренно сделано, чтобы перегрузить правый фланг обороны «Крыльев»?

- Нет. Хызыр по структуре часто смещается налево. Это обыкновенная система, она уже давно, хотя я пытаюсь перебить немножко, поразнообразнее хочется. Пока так.

- Матч с «Сочи» уже через четыре дня. Какие мысли перед этой игрой? Потому что предстоит еще дальний переезд.

- Переезд - не переезд, как обычно, ничего особенного. А так мысли какие? Завтра приходим, тренируемся с утра. Кто не играл - работаем, кто играл - восстановление. Выходного дня нет, анализировать и идти дальше.

- Есть ли информация по Маркову? Потому что показалось, что он заменен по травме.

- Ну да, подвернул голеностоп еще в первом тайме. Минут 20 чувствовал себя некомфортно, потом думал, что его отпустит, но не отпустило.