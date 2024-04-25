Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ташуев: «Футбол - такая штука, бывают такие полосы, надо их преодолеть»

25 Апреля 2024 • 21:48 Комментировать
Факел
0:1
Крылья Советов

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Крыльями Советов».

- Что изменилось в игре «Факела»? Потому что по началу весенней части были положительные результаты и победа над «Спартаком». Потом после паузы в три недели как отрезало  и только один забитый мяч в ворота ЦСКА.

- Можно сейчас говорить о том, почему после перерыва на выборы и сборные, это долгий анализ, нужна целая огромная речь. Сейчас говорить о ней нет смысла. Мы знаем наши внутренние моментики определенные, но надо забывать и сегодня дело делать. Что изменилось? Ничего не изменилось, футбол - такая штука, бывают такие полосы, надо их преодолеть.

- С чем связана замена Акбашева в перерыве? Потому что нечасто бывает, что футболиста меняют через 45 минут.

- Это нормальная практика. У него была желтая карточка. Зная Рому и его уровень единоборств, он мог ошибиться. Там нужно было атаку усилить, нам не хватало скорости в атаке, давления и так далее.

- Расскажите про тактическое построение на левом фланге. Показалось, что с левого фланга действовал Альшин, потом туда вышел Магаль и смещался Аппаев. Это было преднамеренно сделано, чтобы перегрузить правый фланг обороны «Крыльев»?

- Нет. Хызыр по структуре часто смещается налево. Это обыкновенная система, она уже давно, хотя я пытаюсь перебить немножко, поразнообразнее хочется. Пока так.

- Матч с «Сочи» уже через четыре дня. Какие мысли перед этой игрой? Потому что предстоит еще дальний переезд.

- Переезд - не переезд, как обычно, ничего особенного. А так мысли какие? Завтра приходим, тренируемся с утра. Кто не играл - работаем, кто играл - восстановление. Выходного дня нет, анализировать и идти дальше.

- Есть ли информация по Маркову? Потому что показалось, что он заменен по травме.

- Ну да, подвернул голеностоп еще в первом тайме. Минут 20 чувствовал себя некомфортно, потом  думал, что его отпустит, но не отпустило. 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Факел Сергей Ташуев

Новости по матчу

Сегодня, 25 Апреля
21:48
Ташуев: «Футбол - такая штука, бывают такие полосы, надо их преодолеть»
21:37
Ташуев: «Схема в футбол не играет, это больше рисунки, надо забивать голы»
21:23
Осинькин отказался отвечать на вопрос о шансах на третье место
21:17
Осинькин: «Самый лучший матч со стороны Орозко»
21:01
Шитов: «У нас получилось не всё, но победа есть победа»
19:58
«Крылья Советов» повели в концовке матча с «Факелом»
18:14
Ташуев: «Я уверен, что мы дадим бой серьезнейший»
18:07
Осинькин пообещал, что «Крылья Советов» будут мотивированы в матче с «Факелом»
17:45
«Факел» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 1
17:15
Салтыков — в составе «Крыльев Советов» на битву с «Факелом»
02:09
Факел - Крылья Советов: где смотреть прямую трансляцию онлайн
23 Апреля
20:36
Ставка и прогноз на точный счёт матча Факел — Крылья Советов РПЛ — 25 апреля 2024
20:26
Названа дата возращения Гарре
15:47
Рискованная ставка и прогноз на матч Факел — Крылья Советов чемпионата России — 25 апреля 2024
22 Апреля
20:24
Ставка и прогноз на матч Факел – Крылья Советов чемпионата России – 25 апреля 2024
21 Апреля
14:20
Агент Маркова: «С Евгением всё в порядке, никакой травмы нет»
11:25
Игрок «Факела» Калинин назвал Кордобу лучшим нападающим РПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» хочет купить звезду «Ливерпуля» за 60 миллионов евро «Манчестер Сити» - в тройке претендентов на трансфер звезды «Барселоны» Кроос рассказал, как Анчелотти обманул игроков «Реала» Стало известно, почему Модрич решил остаться в «Реале» «Реал» и «Бавария» могут обменяться топ-игроками Назван неожиданный главный кандидат на замену Клоппу в «Ливерпуле» Ямаль принял решение по будущему в «Барселоне» на фоне интереса «ПСЖ» Жезус может перейти в испанский топ-клуб Араухо может покинуть «Барселону» — известна причина «Барселона» хочет пригласить одного из трёх топ-тренеров в 2025 году – названы имена
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Решение принято: Хави останется в «Барселоне» Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ Хави после поражения от «Реала»: Виноваты судьи «Барселона» грозится потребовать переигровки матча с «Реалом» «Манчестер Юнайтед» упустил победу со счёта 3:0, но переборол «Ковентри» в серии пенальти и вышел в финал Кубка Англии У «Интера» скудетто и вторая звезда: Команда Индзаги одолела «Милан» в дерби с тремя удалениями и взяла титул
Спортивные новости
«СКА-1946» взял верх над «Локо» и стал обладателем Кубка Харламова Экс-главный тренер сборной России рассказал, почему «Локомотив» проиграл финальную серию Кубка Гагарина Бывший защитник «Металлурга» оценил прошедший сезон КХЛ Кожевников сравнил Третьяка и Набокова из «Металлурга» Канарейкин: Никто не ожидал, что в финале победит «Металлург» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Урал Урал
Ростов Ростов
0
1
2.60 3.50 2.48
Видео
Окончен
Факел Факел
Крылья Советов Крылья Советов
0
1
2.65 3.15 2.65
Видео
99 мин
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Спартак Москва Спартак Москва
0
0
2.43 3.75 2.85
Видео
99 мин
Ахмат Ахмат
Сочи Сочи
1
0
2.31 3.60 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Апреля
22:11 · Россия. Премьер-лига
Футболист «Зенита» Нино стал отцом во второй раз
22:05 · Россия. Премьер-лига
Калошин оценил решение Казарцева не ставить пенальти за контакт мяча с рукой Чалова
21:48 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Футбол - такая штука, бывают такие полосы, надо их преодолеть»
21:48 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Казарцев в дерби ЦСКА – «Спартак» мог показать карточку не тому игроку
21:46 · Россия. Премьер-лига
Деменко считает, что у «Зенита» могут начаться проблемы: «Семак это чувствует»
21:43 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» упрочил лидерство в сезоне РПЛ по голам из-за штрафной площади
21:37 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Схема в футбол не играет, это больше рисунки, надо забивать голы»
21:24 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» потерял Дуарте на дерби с «Локомотивом»
21:23 · Россия. Премьер-лига
Осинькин отказался отвечать на вопрос о шансах на третье место
21:17 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Самый лучший матч со стороны Орозко»
21:13 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» повёл в матче с «Сочи»
21:11 · Россия. Премьер-лига
Колосков уверен, что значимость «Спартака» преувеличена
21:01 · Россия. Премьер-лига
Шитов: «У нас получилось не всё, но победа есть победа»
20:42 · Россия. Премьер-лига
Матч «Ахмат» - «Сочи» начался с задержкой 1
20:36 · Россия. Премьер-лига
Адиев: «Результат и структура игры против ЦСКА повлияли не только на мое настроение, но и всех ребят»
Все новости
Рекомендуем