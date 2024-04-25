Арбитр Казарцев в дерби ЦСКА – «Спартак» мог показать карточку не тому игроку

В четверг в рамках двадцать первого тура Российской премьер-лиги играют ЦСКА и «Спартак». По ходу первого тайма жёлтую карточку в составе «красно-белых» получил защитник Алексис Дуарте. Из-за этого предупреждения парагваец не сможет сыграть в следующем матче против «Локомотива», ведь он будет отбывать дисквалификацию.

Телеграм-канал «Первый спорт» обращает внимание на жест арбитра Василия Казарцева. Он будто бы показывал, что жёлтая карточка предъявлена за отложенное нарушение в центре поля. Если это действительно так, то арбитр ошибся – в центре поля фолил не Алексис Дуарте, а Никита Чернов.

Следить за матчем ЦСКА – «Спартак» можно в текстовой трансляции.