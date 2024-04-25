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Деменко считает, что у «Зенита» могут начаться проблемы: «Семак это чувствует»

25 Апреля 2024 • 21:46 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
28.04 19:15

Экс-футболист «Зенита» Максим Деменко высказался об игре петербургского клуба в нынешнем сезоне первенства России.

«Всё-таки борьба за чемпионство сказалась психологически. Сейчас, после ряда поражений, команда выглядит уверенно, и легко заиграла — напряжение ушло. У «Зенита» могут начаться проблемы, и Семак это чувствует», — приводит слова бывшего игрока издание Legalbet.

«Зенит» располагается на первой позиции турнирной таблицы РПЛ. Коллектив заработал 50 баллов.

В следующем туре команда Сергея Семака отправится в гости к московскому «Динамо». Встреча состоится 28 апреля.

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