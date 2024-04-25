«Ахмат» упрочил лидерство в сезоне РПЛ по голам из-за штрафной площади

В четверг вечером в Российской премьер-лиге проходит матч двадцать первого тура между «Ахматом» и «Сочи». После первого тайма грозненцы ведут на своём поле с минимальным счётом 1:0 благодаря красивому голу Лечи Садулаева, забитому из-за пределов штрафной площадки.

Как сообщает Opta, этот гол стал уже 10-м голом «Ахмата» из-за пределов штрафной площади в текущем сезоне Премьер-лиги. При этом ни у одной из команд нет больше шести таких голов.

Следить за вторым таймом в матче между «Ахматом» и «Сочи» можно в подробной текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.