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Ташуев: «Схема в футбол не играет, это больше рисунки, надо забивать голы»

25 Апреля 2024 • 21:37 Комментировать
Факел
0:1
Крылья Советов

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Крыльями Советов».

- Несмотря на все перестроения и новую схему, снова поражение. Известный вопрос: «Что делать?»

- Что делать? Вопрос немножко неправильно построен. Это футбол, он везде одинаков. У нас есть большая проблема - мы очень мало создаем и забиваем голов. Мы имеем преимущество, в первом тайме имели преимущество достаточно большое, территориальное, оказывали хорошее давление на соперника. Но когда мы атакуем, удара нет, индивидуальных обыгрышей очень мало. Мы стараемся научить, чтобы обыгрывали, взаимодействиям, подключениям за спину и так далее. Надо работать и искать шансы. Я не сказал бы, что команда плохо играли. Она сражалась и билась, соперник на нашем фоне, хотя Самара - команда достаточно сбитая. Все-таки, и тренер там давно работает, и состав. Его ребята давление хорошее оказывали, во втором тайме вообще придавили. Очень много стандартов, угловых ударов, были шансы, и выше ворот, и рядом со штангой мяч летел. Немного удачи не хватает тоже. Футбол, к сожалению, не всегда справедлив. Поэтому сказать, что матч проиграли или проиграли сопернику - нет. Мы проиграли сами себе. Имеется в виду, что не забили в первую очередь. Неважно, какая схема, футболисты выходят на поле и играют в атакующей зоне, в оборонительной зоне и так далее. Схема  в футбол не играет, это больше рисунки, не более того. Самое основное - надо забивать голы. Большие у нас проблемы именно в завершении, штрафную площадь окружаем, а не можем реализовать момент, это очень важно. Хотя футболисты бились, до последнего хотели сравнять. А при счете 0:0 хотели выиграть, шли в атаку, мы не ждали, очко для нас - это не очень хорошо. У нас был шанс оторваться. Но пять матчей впереди, нам надо выиграть нескольких матчей, и всё будет хорошо. Я сейчас не ругал команду, сказал, что работаем, анализируем, дорогу осилит идущий. Я никогда не сдаюсь, я вообще ничего не боюсь в этой жизни, кроме того, чтобы дома было хорошо и было здоровье у детей нормальное, у семьи всей. А так надо поднимать голову и идти, всё в наших руках.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Сергей Ташуев

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