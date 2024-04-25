«Спартак» потерял Дуарте на дерби с «Локомотивом»

В четверг вечером в Российской премьер-лиге проходит матч между ЦСКА и «Спартаком». Ближе к завершению первого тайма жёлтую карточку в составе «красно-белых» получил защитник Алексис Дуарте. Для 24-летнего парагвайца это предупреждение стало четвёртым в текущем чемпионате. Таким образом, следующий матч Дуарте пропустит по причине дисквалификации.

Следующую игру «Спартак» проведёт уже в воскресенье, 28 апреля. В этот день команда Владимира Слишковича будет играть против «Локомотива» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени.

Следить за матчем ЦСКА – «Спартак» можно в текстовой трансляции.