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Осинькин отказался отвечать на вопрос о шансах на третье место

25 Апреля 2024 • 21:23 Комментировать
Факел
0:1
Крылья Советов

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Факелом».

- По замене Витюгова. Я видел табло, на котором были числа 6 и 22. Вы хотели поменять Костанцу, но в итоге  на замену ушел Витюгов. Так ли это? Что было с Костанцей?

- Нет, ничего не было с Костанцей. Мы и не собирались его менять, он у нас такой двужильный. Вроде проблем не было, что-то какая-то опечатка. Я не знаю, в чем причина. Замена одна была, мы хотели выигрывать матч. Не Евгеньев должен был выходить, у нас, кажется, Зотов должен был выходить на эту позицию крайнего полузащитника. Но мы забили гол. Понимая, что будет сейчас навал, то, что лучше всего Воронеж делает. Это лучший по организации навал, против которого сложно маленькими футболистами противостоять. Поэтому мы перешли уже на чистых три центральных защитника, и ребята справились. Хотя сложно было, конечно.

- О турнирных амбициях. Пять очков до третьего места, реально ли для Самары побороться за бронзу в этом чемпионате?

- Я если скажу «реально» -  скажут: «Да чего там? Пять матчей осталось». Если скажу: «Да нет, нереально» - скажут: «В команду не веришь». Давайте мы эти разговоры оставим внутри, а после каждого матча я в первую очередь отвечу, с полной самоотдачей бились или нет, потому что вот тут я не сомневаюсь, что будет с полной всегда.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин

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