Осинькин: «Самый лучший матч со стороны Орозко»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Факелом».

- С одной стороны, сложная победа над «Факелом», с другой стороны, несколько травм. Что вы как тренер выносите из этого матча? Здесь больше положительного или отрицательного, исходя из того, что игрокам придется восстанавливаться?

- Мы набираем три очка, мы боремся за какие-то места. Мы играли с такой страстью, такой ответ на постоянные вопросы журналистов: «Как мы будем играть?» Мы будем играть в полную силу. Но вот опять в очередной раз у нас не получилось играть и наигрывать то, что хотели. У нас сразу пошли травмы, когда в первой половине тайма у нас две вынужденные замены, и мы еще получается, что не могли влиять во втором тайме на игру, потому что один слот замен остался, и нам его надо было сделать, две или три замены, только в одной ситуации, один раз. Раз мы победили, значит всё правильно сделано. Но очень жаль этих ребят. Мы надеялись, что игра пойдет по-другому. Но в первую очередь эти ребята у нас отвечали за скорость. Мы немножечко были в игре медленнее, чем нам хотелось.

- С другой стороны, замена и выход Орозко и Шитова - они соорудили гол. Получается, нет худа без добра?

- По Орозко - адаптируется. Наверное, самый лучший матч с его стороны сейчас, потому что он очень молодой футболист, и еще опыта нет в большом футболе вообще, в российском - тем более. Но это был хороший матч с его стороны. Он дает ту самую скорость, о которой мы говорим. В целом и он, и Шитов, насколько он смог, потому что он тренировался всего там пару дней после травмы с «Зенитом», какого там? 29 или 30 марта. Он два-три дня потренировался. Отсюда обратная замена, только потому, что силы были на исходе. И в целом, конечно, даже в этой ситуации уже видно было, что нам надо было его менять, кондиций не хватало.