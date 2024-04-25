Колосков уверен, что значимость «Спартака» преувеличена

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о выступлении «Спартака» в текущем сезоне.

«У них нет игроков такого уровня, чтобы претендовать на чемпионство. Нормально ли, что в таком клубе, как «Спартак», чехарда с тренерами? Мы всё время преувеличиваем значимость «Спартака» в наше время», — приводит слова функционера издание «РБ Спорт».

Также Колосков призвал болельщиков московского клуба забыть прежние славные времена команды, а думать о будущих результатах.

Стоит отметить, что на данный момент коллектив Владимира Слишковича располагается на шестой позиции турнирной таблицы первенства России. «Спартак» заработал 38 баллов.