Шитов: «У нас получилось не всё, но победа есть победа»

Лучший футболист встречи «Факел» - «Крылья Советов» Владислав Шитов для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Вы вышли на замену и были в итоге заменены. Расскажите о том, как вы вышли на замену, потому что довольно необычно в первом тайме выходить после такого восстановления.

- Готовился, правда, долго, не играл много, было тяжеловато, вышел. В целом, наверное, команда помогла, из-за этого всё получилось.

- Это сложно играть против «Факела» в гостях, в этом силовой футбол для вас, футболиста, который любит играть на свободном пространстве, любит принимать мячи на скорости?

- Ну да, в принципе не только для меня, но и для нашей команды здесь всегда трудный выезд, но мы старались и готовились к этой борьбе. Я думаю, у нас получилось не всё, но победа есть победа.

- Расскажите про гол, как вы рассмотрели Орозко? Там 168 сантиметров. Есть Рахманович, есть Костанца. Вы играли на Орозко. Как так получилось?

- Я его увидел, там, по-моему, было еще три человека в наших футболках, подавал туда в точку, даже видел Омара скорее. Но получилось, что именно Орозко сыграл этот мяч.

- Вас заменили, с вашим здоровьем все нормально? Это плановая замена, и вы понимали, что еще не готовы на 70 минут там, доиграть до конца.

- Я понимал, что не готов, но тренеру в любом случае виднее, чем мне.