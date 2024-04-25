Матч «Ахмат» - «Сочи» начался с задержкой

Матч ранее перенесённого двадцать первого тура Российской премьер-лиги между «Ахматом» и «Сочи» начался с задержкой. Сочинцы прибыли на стадион с опозданием из-за отравления 14 футболистов. «Барсы» даже обращались в РФС с просьбой о переносе игры из-за сложившихся обстоятельств. Впрочем, успеха в своём стремлении провести матч в другой день «Сочи» не добился.

Матч «Ахмат» - «Сочи» уже идёт, хотя стартовый свисток прозвучал немного позже, чем планировалось. Наверняка после игры – с каким бы счётом она ни завершилась – ситуация с отправлением футболистов станет обсуждаемой. Будем следить за новостями.

А за матчем между «Ахматом» и «Сочи» можно следить в текстовой трансляции.