Адиев: «Результат и структура игры против ЦСКА повлияли не только на мое настроение, но и всех ребят»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Сочи».

- После таких матчей, победных, против топ-команд говорят, что психологически тяжело восстановить команду. Что было вам сложнее - психологически или физически, учитывая, что дней тоже было не много?

- Я бы не сказал, что на нас это в худшую сторону повлияло, на психологический фон. Потому что в тех тренировочных днях, которые у нас были, ребята были довольно эмоциональные и в хорошем расположении духа. Здесь по большому счету больше нам надо было сакцентировать на наших игровых действиях, потому что у нас был только один день, когда мы могли что-то предпринять в игровом плане.

- С момента вашего возвращения я вас впервые увидел улыбающимся в матче с ЦСКА. Вам тоже полегче стало эмоционально? Потому что мы видели, что вы были загружены сильно.

- Конечно. Вы же понимаете, такие результаты, которые наша команда показала в тех двух турах, что я возглавляю ее, конечно, они были удручающими. Ладно, результат и показываемая нами игра. Она была очень в плачевном состоянии. То, что мы показали против ЦСКА, результат и, самое главное, структура игры - они повлияли не только на мое настроение, но и всех ребят.

- Мы видим, что Бериша и Конате снова остаются в запасе. Почему?

- Это тактические наши определенные ходы. Мы готовились к этой игре, держим в голове игру и с Нижним Новгородом, поэтому нам нужна определенная ротация. Конечно же, надо и в этой игре понимание, кто у нас выйдет со скамейки и усилит нашу игру.