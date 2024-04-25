Морено поведал о состоянии здоровья отравившихся игроков

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ахматом».

- Мы видим, что ваша команда опоздала на стадион. В чем причина? Надеюсь, ничего серьезного.

- Все просто - после обеда нескольким игрокам не здоровилось, кого-то подташнивало, у кого-то была диарея, сначала было два игрока, которым не здоровилось. Но с течением времени становилось плохо еще остальным игрокам. В итоге 14 игроков, которым не здоровится, а также 5 из персонала. У них обезвоживание, у игроков, конечно, они не готовы играть полностью. Но так как соревнование такого уровня, нас, видимо, заставили сыграть, поэтому мы приехали. Но мы видели, что они не готовы, у многих обезвоживание.

- При таких проблемах реально собрать хотя бы более-менее боевой стартовый состав?

- Пришлось выбирать из тех игроков, которые лучше себя чувствуют, можно так сказать, которые менее всего пострадали в этой ситуации, потому что несколько игроков до сих пор сейчас не могут толком двигаться. Поэтому нам пришлось выбирать из них. К сожалению, у нас некем даже их заменить. Но это то, что есть.