Федотов: «Мы подозревали, что Соболев сегодня появится на футбольном поле с первых минут»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Спартаком».

- Здесь на этом стадионе несколько дней назад ваша команда проиграла в матче с двумя удалениями. Как вы это поражение переварили?

- Поражение всегда не очень. Негативно. Но позитив в том, что поражение двигает вперед, заставляет анализировать и делать правильные выводы. Поэтому выводы сделаны, сегодня дерби.

- Потеряв Дивеева и Рошу из-за удаления, из-за желтой карточки Файзуллаева, в этой связи насколько у вас была головная боль готовиться к дерби?

- Ключевые игроки. Любой тренер подтвердит, что это серьезная потеря. Нам нужно выходить из ситуации. Это дерби, у нас нет времени оглядываться назад, игра уже через несколько минут, поэтому вперед, вперед.

- Тем не менее, чем вы руководствовались, выбирая сегодня состав? В центральной тройке у вас оказывается Лукин. В чемпионате последний раз он выходил еще в прошлом году. В этой части несколько матчей сыграл в Кубке. Как вы его выбирали?

- Выбирали. Человек набрал кондиции, съездил в сборную, получил повреждение, лечился, восстанавливался, пришел в себя, он в старте. Тем более, выбили футболисты. Ключевые.

- «Спартак» выиграл 5:1 в Ростове, «Спартак» меняет схему. Насколько тяжело вам как тренеру соперника готовиться к команде, которая от матча к матчу расстановку меняет и что-то перепридумывает?

- Так получается, что уже не первый случай. Смена тренера происходит за тур, за два перед матчем с нами. Раньше получалось после нас, теперь мы попадаем в эту головоломку. Тем не менее, видели там изменения. Понятно, что за такое короткое время от соперника сыграли, выбрали такую тактику. Но сегодня мы видим и к этому готовились, к этой расстановке в три центральных защитника, одна замена. Мы подозревали, что Соболев сегодня появится на футбольном поле с первых минут.

- Что вы ждете от матча?

- Ждем интересного футбола. Здесь мы не будем жить догадками, а игра покажет. Мы, футбольная команда ЦСКА, тоже будем присутствовать на этом поле. У нас есть свои козыри.