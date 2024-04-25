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«Сочи» просит РФС перенести игру с «Ахматом»

25 Апреля 2024 • 20:23 Комментировать
Ахмат
1:0
Сочи
1 2.30 X 3.40 2 3.25
перерыв

Представители «Сочи» выступили с обращением перенести матч первенства России с «Ахматом». Об этом сообщает издание «Чемпионат».

По данным источника, в сочинском клубе произошло массовое отравление игроков. Южане отправили письмо с данной информацией в РФС. Окончательное решение должен принять руководитель организации Александр Дюков.

Напомним, что встреча между коллективами запланирована на 20:30 по московскому времени.

К слову, после «Сочи» после 24 игр находится на последней, 16-й строчке, турнирной таблицы чемпионата страны. Коллектив заработал 19 баллов. Что касается «Ахмата», то команда располагается на 15-й позиции, набрав 23 очка.

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АХМАТ СОЧИ
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