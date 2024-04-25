Игнатьев: «Угальде пора показать, насколько он классный футболист»

Борис Игнатьев, который ранее возглавлял сборную России, дал свой комментарий о форварде «Спартака» Манфреде Угальде.

Напомним, Угальде пополнил состав столичной команды в зимнее межсезонье, перейдя из нидерландского клуба «Твенте». Сумма трансфера составила 13 миллионов евро.

- Зиньковский пока не очень удачно подменяет Квинси. Наверное, до конца еще не адаптировался и Угальде. От него тоже ждут большего. Угальде пора показать, насколько он классный футболист, - цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

В текущем сезоне РПЛ на счету форварда шесть матчей в чемпионате России, в которых он не отметился результативными действиями.