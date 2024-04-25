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Медведев: «Мне без разницы, кто станет чемпионом»

25 Апреля 2024 • 20:16 Комментировать
Урал
0:1
Ростов

По словам голкипера «Ростова» Никиты Медведева, ему неинтересно, кто в этом сезоне выиграет золотые медали.

Об этом футболист заявил по окончании встречи с «Уралом», в которой его команда победила со счётом 1:0, сам Медведев отыграл всю игру.

- У меня нет предпочтений по поводу этого. У меня есть задачи, цели в нашей команде. Мне без разницы, кто станет чемпионом, - цитирует вратаря «Матч ТВ».

Лидером чемпионата России является петербургский «Зенит», в активе команды Сергея Семака 50 баллов. В тройку также входят «Краснодар» и «Динамо», у которых 49 и 44 очка соответственно.

«Ростов» же имеет в своей копилке 37 баллов и идёт на седьмом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
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