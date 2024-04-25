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Дебютный гол аргентинца Орозко принёс «Крыльям» победу над «Факелом» в Воронеже

25 Апреля 2024 • 20:15 Комментировать (1)
Факел
0:1
Крылья Советов

«Факел» и «Крылья Советов» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 21-го тура РПЛ состоялся 25 апреля на стадионе «Центральный».

Протокол игры  
Факел0:1Крылья Советов
  76'Орозко Франко (0:1)
Беленов АлександрЧеров ВасилийСенхаджи РаянЮрганов Игорь 81' (Якимов Вячеслав ( 81') Божин СергейАльшин Ильнур 81' (Багателия Лука ( 81') Моцпан Никита 72' (Мастерной Владислав ( 72') Квеквескири ИраклийАкбашев Роман  31' 46' (Магаль Руслан ( 46') Аппаев Хызыр  6'Марков Евгений 48' (Максимов Максим ( 48')
Запасные: Гудиев ВиталийСуслов КириллБагамаев АбдулаСеле ТабоБрызгалов СергейКалинин ИгорьИвлев Андрей
Ломаев ИванРассказов НиколайСолдатенков АлександрГапонов ИльяГоршков ЮрийКостанца Фернандо 82' (Бабкин Сергей ( 82') Витюгов Максим 82' (Печенин Кирилл ( 82') Ежов Роман  18' 19' (Шитов Владислав ( 19') Рахманович АмарСалтыков Никита 82' (Евгеньев Роман ( 82') Хубулов Владимир 25' (Орозко Франко ( 25')
Запасные: Соколов АртёмФролов ЕвгенийБельтюков ДанилИванисеня ДмитрийПисарский ВладимирЗотов ГеоргийКарпицкий Егор
25 апреля. Стадион "Центральный стадион профсоюзов" (Воронеж).

 

В домашнем матче против «Крыльев» воронежский «Факел» собирался опровергнуть теорию о существовании кризиса в команде. Футболисты Ташуева, так классно игравшие до паузы и в марте, вдруг стали проигрывать всем. Три поражения кряду накопилось перед игрой с самарскими «Крыльями», гости тоже приехали не в лучшем настроении – на прошлой неделе они уступили «Балтике».

Матч начался в очень плотно борьбе, рисковать и раскрываться никто не собирался. «Факел» был чуть более боевитый – в единоборства хозяева вступали резче, атаковали чаще. Правда, забросы опасного ничего не создавали, а вот градус борьбы сказался. Уже на 14-й минуте дёрнул мышцу Роман Ежов, вместо него Осинькину пришлось выпустить Владислава Шитова. Вскоре и аргентинец Хубулов получил подобное повреждение. К середине первого тайма «Крылья Советов» потеряли двух игроков из-за травм.

А что по атакующей статистике? Там всё гораздо кислее. За первый тайм «Крылья» и «Факел» совместно пробили в створ ворот два раза (столько вынужденных замен было у гостей), из них опасно – ни разу. Первая половина встречи ушла на какую-то непрерывную борьбу, породившую собой три жёлтые карточки. На старте второго тайма замен стало сильно больше. Руслан Магаль вышел вместо Романа Акбашева сразу после перерыва, а ещё через три минуты травму получил Евгений Марков, вместо которого вышел Максимов.

Три вынужденные замену и ни одного момента. Печальную ситуацию на исходе часа игры исправил Сенхаджи. Раян в чужой штрафной площади поймал ошибку Горшкова, неудачно скинувшего мяч, и пробил с угла вратарской площади. Мяч врезался в сетку с внешней стороны. Далее смачно пробил Моцпан, освободившийся от опеки на подступах к штрафной площади – Иван Ломаев парировал.

«Факел» свои моменты не реализовал, а в концовке матча наступила расплата. Шитов, вышедший на замену, выполнил кросс слева к линии вратарской площади. Орозко, который тоже появился из-за травмы Хубулова, головой пробил точно в угол – 0:1. Вот так, по сути первая толковая атака «Крыльев Советов» стала голевой. И решающей.

Дебютный гол Франко Орозко позволил гостям победить и продлить тёмную серию «Факела». Воронеж проиграл уже четвертый матч кряду.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Факел

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Комментарии (1) Все комментарии
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Жигуль
25 Апреля 2024 в 21:04
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