Дебютный гол аргентинца Орозко принёс «Крыльям» победу над «Факелом» в Воронеже

«Факел» и «Крылья Советов» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 21-го тура РПЛ состоялся 25 апреля на стадионе «Центральный».

В домашнем матче против «Крыльев» воронежский «Факел» собирался опровергнуть теорию о существовании кризиса в команде. Футболисты Ташуева, так классно игравшие до паузы и в марте, вдруг стали проигрывать всем. Три поражения кряду накопилось перед игрой с самарскими «Крыльями», гости тоже приехали не в лучшем настроении – на прошлой неделе они уступили «Балтике».

Матч начался в очень плотно борьбе, рисковать и раскрываться никто не собирался. «Факел» был чуть более боевитый – в единоборства хозяева вступали резче, атаковали чаще. Правда, забросы опасного ничего не создавали, а вот градус борьбы сказался. Уже на 14-й минуте дёрнул мышцу Роман Ежов, вместо него Осинькину пришлось выпустить Владислава Шитова. Вскоре и аргентинец Хубулов получил подобное повреждение. К середине первого тайма «Крылья Советов» потеряли двух игроков из-за травм.

А что по атакующей статистике? Там всё гораздо кислее. За первый тайм «Крылья» и «Факел» совместно пробили в створ ворот два раза (столько вынужденных замен было у гостей), из них опасно – ни разу. Первая половина встречи ушла на какую-то непрерывную борьбу, породившую собой три жёлтые карточки. На старте второго тайма замен стало сильно больше. Руслан Магаль вышел вместо Романа Акбашева сразу после перерыва, а ещё через три минуты травму получил Евгений Марков, вместо которого вышел Максимов.

Три вынужденные замену и ни одного момента. Печальную ситуацию на исходе часа игры исправил Сенхаджи. Раян в чужой штрафной площади поймал ошибку Горшкова, неудачно скинувшего мяч, и пробил с угла вратарской площади. Мяч врезался в сетку с внешней стороны. Далее смачно пробил Моцпан, освободившийся от опеки на подступах к штрафной площади – Иван Ломаев парировал.

«Факел» свои моменты не реализовал, а в концовке матча наступила расплата. Шитов, вышедший на замену, выполнил кросс слева к линии вратарской площади. Орозко, который тоже появился из-за травмы Хубулова, головой пробил точно в угол – 0:1. Вот так, по сути первая толковая атака «Крыльев Советов» стала голевой. И решающей.

Дебютный гол Франко Орозко позволил гостям победить и продлить тёмную серию «Факела». Воронеж проиграл уже четвертый матч кряду.