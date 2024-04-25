Медведев: «Продление контракта с «Ростовом»? Я делаю свою работу, посмотрим, что будет дальше»

Никита Медведев, вратарь ростовской команды, ответил на вопрос о продлении контракта с донским клубом.

- Что с моим соглашением? Я уже говорил, что делаю свою работу. Сегодня выиграли, я очень рад этому. А дальше посмотрим, что будет, - цитирует голкипера «Ростова» «Матч ТВ».

Также Медведев заявил, что не знает о словах спортивного директора клуба Алексея Рыскина по поводу того, что у клуба есть с ним предварительные договорённости по контракту.

Соглашение футболиста с «Ростовом» истекает в июне этого года. В текущем сезоне в активе Медведева 12 матчей за клуб.

В четверг «Ростов» в Екатеринбурге нанёс поражение «Уралу» (1:0), Медведев вышел на поле с первых минут и отыграл весь матч.