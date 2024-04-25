«Крылья Советов» повели в концовке матча с «Факелом»

Поединок 21-го тура Премьер-лиги «Факел» - «Крылья Советов» получается очень упорным, и была вероятность, что болельщики сегодня не увидят ни одного гола. И все же самарцы провели результативную атаку. Затяжной розыгрыш мяч на чужой половине поля привел к подаче Владислава Шитова с левой боковой линии штрафной площади на невысокого Франко Орозко, а тот без помех метров с семи головой отправил мяч в правую часть ворот соперника.

При счете 0:1 «Крылья» взлетают на пятое место, а соперник делит 11-ю строчку. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.