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«Крылья Советов» повели в концовке матча с «Факелом»

25 Апреля 2024 • 19:58 Комментировать
Факел
0:1
Крылья Советов
окончен

Поединок 21-го тура Премьер-лиги «Факел» - «Крылья Советов» получается очень упорным, и была вероятность, что болельщики сегодня не увидят ни одного гола. И все же самарцы провели результативную атаку. Затяжной розыгрыш мяч на чужой половине поля привел к подаче Владислава Шитова с левой боковой линии штрафной площади на невысокого Франко Орозко, а тот без помех метров с семи головой отправил мяч в правую часть ворот соперника.

При счете 0:1 «Крылья» взлетают на пятое место, а соперник делит 11-ю строчку. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Факел

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