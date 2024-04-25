Стало известно, когда Джикия вернётся в строй

Названы сроки восстановления защитника «Спартака» Георгия Джикии от микротравмы.

Ранее стало известно, что футболист пропустит предстоящее дерби с ЦСКА.

Как утверждает «РБ Спорт», Джикия получил мышечное повреждение еще до матча с «Ростовом», именно по этой причине он не принял участие в игре.

По сведениям источника, Джикия занимается по индивидуальной программе и может попасть в заявку на матч с «Локомотивом», но, скорее всего, футболист будет доступен к игре Кубка России с «Динамо».

В нынешнем сезоне Джикия появился на поле в 11 встречах и не отметился голевыми действиями.

Матч 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» состоится 25 апреля, начало — в 20:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.

Джикия и Мозес пропустят дерби с ЦСКА

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