Ганчаренко раскритиковал Каштанова: «Лёше надо понять, что после забитого мяча игра не останавливается»

Виктор Ганчаренко остался недоволен игрой своего нападающего Алексея Каштанова в матче 21-го тура с «Ростовом».

Напомним, встреча между «Уралом» и «Ростовом» прошла в четверг в Екатеринбурге и завершилась минимальной победой донской команды. Алексей Каштанов появился на поле на 58-й минуте встречи, заменив Игоря Дмитриева.

- Иногда надо говорить как есть. Леше Каштанову надо понять, что после забитого мяча игра не останавливается. Следующая игра наступает очень быстро. Если забиваешь в одном матче, то не надо останавливаться на этом, - цитирует Ганчаренко «Матч ТВ».

Также Гончаренко отметил, что Каштанов часто выключается из игры во время матчей, при этом специалист также вспомнил красную карточку футболиста в матче с «Динамо», назвав удаление глупым.

29 апреля екатеринбургский клуб на выезде встретится с «Рубином».