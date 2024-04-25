Капитан «Спартака» Джикия отказался отвечать на вопрос о своём здоровье

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия не стал отвечать на вопрос о своём состоянии.

— Как мое здоровье? После игры поговорим», — передает слова Джикии телеграм-канал «Дай ударитЬ».

Ранее сообщалось, что Джикия, Мозес и Зорин пропустят дерби с ЦСКА из-за травм.

В текущем сезоне 30-летний Джикия провел 11 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Сегодня, 25 апреля, «Спартак» встретится на выезде с ЦСКА в рамках матча 21-го тура РПЛ. Начало поединка запланировано на 20:30 по мск. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию на портале LiveResult.



