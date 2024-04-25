Заболотный заявил, что видит себя тренером после завершения карьеры

Форвард «армейского клуба» Антон Заболотный рассказал, что после завершения карьеры футболиста планирует попробовать себя в роли тренера.

- Конечно, вижу себя и главным тренером, может быть, селекционером. Если человек максимально углубляется в какую-то деятельность, то у него всё хорошо получается, - приводятся слова игрока на официальном сайте ЦСКА.

32-летний нападающий является футболистом «армейского» клуба с 2021 года, его контракт с ЦСКА действует до 30 июня этого года.

В текущем сезоне форвард принял участие в 34 матчах за ЦСКА во всех соревнованиях, в которых ему удалось забить 10 голов и сделать три ассиста на партнёров.

ЦСКА находится на шестом месте в таблице чемпионата, в активе клуба 37 баллов. Сегодня команда Федотова на своём поле сыграет против «Спартака», матч стартует в 20:30 по московскому времени.