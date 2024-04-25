Комитет по этике может наказать Безрукова за шутку о деньгах от «Краснодара»

В среду «Рубин» обыграл на выезде «Зенит» со счётом 2:0, в результате чего «Краснодар» сократил отставание от лидирующих питерцев до одного очка. После игры футболист казанской команды Руслан Безруков пошутил, сказав, что ждёт от краснодарцев деньги на карточку за этот результат.

Высказывание Безрукова оценит комитет по этике Российского футбольного союза. Не исключено, что футболист как-то будет наказан даже за шутку, ведь финансовое стимулирование команд третьей стороной запрещено.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов. «Краснодар» не выигрывал титул никогда.