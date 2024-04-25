В «Ростове» высказались о победе над «Уралом»

Алексей Рыскин, который является спортивным директором «Ростова», дал свой комментарий о победе команды в матче с «Уралом».

Напомним, встреча 21-го тура чемпионата России прошла в Екатеринбурге и завершилась победой команды Валерия Карпина со счётом 1:0.

В активе «Ростова» 37 баллов, клуб занимает седьмую строчке в таблице чемпионата.

- Сегодня выиграли - немножко порадуемся и готовимся к следующему матчу. Главное, что взяли три очка. У нас озвучены задача и стратегия — победить в ближайшем матче, - передаёт слова Рыскина «Матч ТВ».

29 апреля в рамках 26-го тура РПЛ дончане на своём поле примут «Оренбург», игра стартует в 19:45 по столичному времени.