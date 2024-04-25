«Спартак» озвучил состав на битву с ЦСКА

В четверг в чемпионате России пройдёт главное дерби Москвы – ЦСКА против «Спартака». Временный тренер «красно-белых» Владимир Слишкович решил выпустить на футбольное поле с первых минут таких футболистов:

Максименко, Чернов, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Пруцев, Денисов, Мартинес, Медина, Соболев, Угальде.

Ранее в «Спартаке» назвали причину отсутствия Георгия Джикии и Виктора Мозеса.

ЦСКА и «Спартак» начнут игру в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «ВЭБ Арены» можно будет на страницах портала LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.

«Спартак» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.