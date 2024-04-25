ЦСКА объявил состав на дерби со «Спартаком»

В четверг вечером ЦСКА будет принимать «Спартак» в рамках двадцать первого тура Российской премьер-лиги. Наставник «армейцев» Владимир Федотов принял решение включить в стартовый состав таких игроков:

Акинфеев, Агапов, Лукин, Мойзес, Келлвен, Обляков, Гайич, Зделар, Мендес, Заболотный, Чалов.

Отметим, что Виллиан Роша, Игорь Дивеев и Аббосбек Файзуллаев не сыграют за ЦСКА из-за дисквалификаций.

Дерби Москвы между ЦСКА и «Спартаком» стартует в момент, когда стрелки часов будут показывать 20:30. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.