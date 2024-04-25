Рикардо Жезус — о матче ЦСКА – «Спартак»: «Это самое большое дерби, в котором я принимал участие»

Бывший форвард ЦСКА Рикардо Жезус поделился мнением о московском дерби со «Спартаком».

«Да, я знаю, что сегодня дерби. Я много, где поиграл, но точно могу сказать, что это было самым большим дерби, в котором я принимал участие. Невероятные эмоции, полный стадион болельщиков и большой накал. Я счастлив, что смог пережить этот момент и вспомнить о нём. Уверен, сегодня команды порадуют зрителей настоящим футболом», - приводит слова бразильца сетевое издание «Евро-футбол.ру».

Матч между коллективами состоится сегодня, 25 апреля, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Игра стартует в 20:30 по московскому времени.

Добавим, что ЦСКА находится на шестой позиции турнирной таблицы чемпионата страны. Команда заработала 37 баллов. Что касается «Спартака», то клуб располагается на пятой строчке, имея в своём активе 38 очков.



