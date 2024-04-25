Балахнин: «Ростов» реабилитировался за поражение от «Спартака»

Сергей Балахнин, экс-наставник «Ростова», дал свой комментарий о матче 21-го тура РПЛ, в котором донская команда выиграла у «Урала».

Напомним, встреча прошла в четверг в Екатеринбурге и завершилась победой коллектива Валерия Карпина со счётом 1:0.

- «Ростов» реабилитировался за поражение от «Спартака». Хорошо, что выиграли, тем более на выезде. Трудно сказать заслуженно ли победил «Ростов». Забили, значит заслужили, - цитирует Балахнина «РБ Спорт».

«Ростов» имеет в своём активе 37 баллов и находится на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата, «Урал» с 24 очками располагается на 13 месте.