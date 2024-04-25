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«Пари НН» обратился в ЭСК после матча с «Локомотивом»

25 Апреля 2024 • 19:10 Комментировать
Пари НН
2:3
Локомотив Москва

«Пари НН» попросил ЭСК разобрать два эпизода матча 21-го тура первенства России против «Локомотива» (2:3). Об этом рассказал генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов.

«Просим разобрать два эпизода. Первый — пенальти за действия Живоглядова. Второй — нам не дали пробить пенальти на последних секундах матча, когда было нарушение на Шнапцеве», — приводит слова руководителя нижегородцев издание «СЭ».

Стоит отметить, что после этой встречи «Пари НН» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата страны, заработав 28 баллов. Что касается «Локомотива», то коллектив Михаила Галактионова с 41 очков поднялся на четвертую позицию РПЛ.

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