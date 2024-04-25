Шунин вышел на второе место в истории «Динамо» по числу проведённых матчей

В среду, 24 апреля, «Динамо» взяло верх над «Оренбургом» в рамках 21-го тура чемпионата России.

Антон Шунин, вратарь московского коллектива, начал встречу с первых минут и отыграл весь матч. Для Шунина эта игра стала 364-й официальной в составе «Динамо», футболист теперь занимает второе место в истории клуба по числу матчей. Больше матчей в составе «Динамо» провел только Александр Новиков, в активе которого 395 игр.

Шунин выступает за «Динамо» на протяжении всей карьеры, контракт голкипера с «бело-голубыми» действует до 30 июня этого года.

В текущем сезоне Шунин провёл 14 матчей в РПЛ и пропустил 20 голов.