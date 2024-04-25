Рожков объяснил поведение игроков «Рубина» в матче с «Зенитом»

Футболисты «Рубина» подолгу лежали на газоне в конце матча с «Зенитом» вовсе не потому, что специально тянули время. Об этом рассказал защитник казанцев Илья Рожков.

«Это была просто усталость. У нас на неделе была уже вторая игра, так что где-то не успели полностью восстановиться, поэтому в конце встречи у некоторых ребят начало сводить ноги», - цитирует игрока Metaratings.

Напомним, футболисты и болельщики «Зенита» остались недовольны тем, что многие игроки соперника при любой возможности падали на газон и требовали вмешательства медицинского персонала. Всё это происходило уже при счёте 2:0 в пользу «Рубина».

Матч так и завершился с этим результатом. Благодаря победе «Краснодара» над «Балтикой», «быков» теперь отделяет всего одно очко от лидирующего «Зенита» в турнирной таблице.