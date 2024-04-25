Ганчаренко: «Ничего не диктовало, что мы пропустим»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Очень скажем так тяжелый старт получился в этом матче. Почему такой первый тайм, когда из событий можно вспомнить только попадание в штангу?

- На самом деле первый тайм пошел в минус, какие-то инертные были, не могли с таким большим желанием атаковать, потому что подборы проигрывали и мяч плохо двигали, и закрыты были. Во втором тайме, когда мы были лучше «Ростова», умудрились проиграть. Потому что ничего не диктовало, что мы пропустим. Хотя стандарт - это всегда такое, что может нести какую-то угрозу, и тебе могут нести угрозу. Но после того, как проигрывали, как минимум могли вничью сыграть, судя по созданным моментам.

- Кого обвинять - Алексея Каштанова или невезение какое-то?

- Сейчас не тот случай, что нужно кого-то обвинять.

- Те замены, которые вы сделали, насколько они себя оправдали?

- Кто-то лучше, кто-то хуже, но в целом хотелось, чтобы лучше игру контролировали и больше моментов создавали, потому что у нас достаточно широкая скамейка, чтобы полноценно менять любого игрока.

- Можно ли говорить о том, что сегодня если смотреть на игру, результат не вытекал из того, что происходило на поле?

- К сожалению, так часто бывает. Это не первый наш матч.