Ринат Билялетдинов назвал главные проблемы Дзюбы

Экс-наставник «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился мнением о будущем форварда московского клуба Артёма Дзюбы.

Стоит отметить, что трудовой договор 35-летнего игрока рассчитан до середины 2024 года.

«Этот сезон может стать последним для Дзюбы в «Локомотиве»? Вполне. Игроки, у которых контракт заканчивается, в концовке сезона проявляют себя. Как будет с Дзюбой — сложно предположить. Его главные проблемы — это возраст и состояние, которое может не соответствовать «Локомотиву», — приводит слова специалиста издание Metaratings.ru.

Добавим, что Дзюба выступает за «железнодорожников» с февраля 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах, отличившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя ассистами.