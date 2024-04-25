Гаврилов — о Слишковиче: «Нужно время, чтобы понять, какой он тренер»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов поделился комментарием о работе Владимира Слишковича на посту исполняющего обязанности наставника «красно-белых».

— Пока не могу ничего сказать, нужно время, чтобы понять, какой он тренер. Два–три матча – это не показатель, — приводит слова Гаврилова «РБ Спорт».

Напомним, под руководством Слишковича «Спартак» не проиграл на выезде «Зениту» (0:0), а также разгромил в гостях «Ростов» (5:1).

Сегодня, 25 апреля, «Спартак» встретится с ЦСКА на «ВЭБ Арене». Начало матча 21-го тура чемпионата России запланировано на 20:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.